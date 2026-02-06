Nipote dell' ex consigliere travolto da pirata della strada all' uscita della Variante

La polizia cerca il pirata della strada che ha investito un ragazzo sulla Variante Anas, vicino a Tuoro. La vittima è il nipote dell'ex consigliere comunale Pasquale Napoletano. L’incidente è avvenuto mentre il giovane stava passando in moto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e cercando di risalire al responsabile.

E' caccia al pirata della strada che ha travolto un ragazzo, nipote dell'ex consigliere comunale Pasquale Napoletano, mentre si trovava in moto all'uscita di Tuoro della Variante Anas.Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato travolto da una Mini Countryman di colore verde.

