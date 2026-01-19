Un incidente mortale si è verificato sabato sera lungo la via Appia, tra San Tammaro e Capua. Un uomo di 61 anni, residente a Napoli, è stato travolto da un’auto che successivamente si è allontanata senza prestare soccorso. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare il conducente e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un drammatico incidente si è verificato sabato sera lungo la via Appia, la strada provinciale che collega San Tammaro a Capua, dove un uomo è stato investito e ucciso da un’auto che si è poi dileguata. La vittima è Emanuele Brandi, 61 anni, nato a Napoli ma da tempo residente nel comune casertano. Al momento dell’impatto, l’uomo si trovava a piedi e stava attraversando la carreggiata quando è stato centrato da un veicolo il cui conducente non si è fermato a prestare aiuto, facendo perdere le proprie tracce subito dopo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e soprattutto per individuare il responsabile del pirata della strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Tammaro, investito da pirata della strada: 61enne napoletano travolto e ucciso

