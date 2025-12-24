Il dramma consumato in strada Cane travolto da un’auto pirata La rabbia della proprietaria

Un tragico incidente si è verificato recentemente, quando Fiocco, un cane di 15 anni, è stato investito da un’auto pirata. La proprietaria, profondamente colpita, condivide la triste storia del suo fedele compagno, vittima di un episodio che ha lasciato dolore e sconcerto. Questa vicenda evidenzia l’importanza di maggiore attenzione e responsabilità sulle strade per tutelare gli animali e le persone.

Addio al cane Fiocco: la giovane padrona racconta la storia triste del suo vecchio amico di 15 anni investito da un pirata della strada. Via Roma, fuori dal centro di Camaiore, macchine che sfrecciano a velocità elevata dopo il bar di Malborghetto, con rischi quotidiani anche per le persone. Questa volta la cattiva sorte è toccata al cane di Giulia Ceragioli, anziano e cieco e adorato dalla ragazza, cresciuta con lui, e dalla famiglia. Fiocco aveva 15 anni: pensiamo alla piccola bimba di 5 anni che accoglie il cucciolo, lo cura e lo vede crescere con lei, ogni giorno, come un piccolo fratello peloso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dramma consumato in strada. Cane travolto da un’auto pirata. La rabbia della proprietaria Leggi anche: Marco travolto e ucciso da un'auto: identificato il pirata della strada Leggi anche: Stefano Bruzzesi muore a 48 anni travolto da un’auto sulla Pontina: pirata della strada fuggito in taxi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il dramma consumato in strada. Cane travolto da un’auto pirata. La rabbia della proprietaria. Tragedia a Modena, coppia travolta mentre attraversa la strada con il cane: è morto il marito - Lo scorso 9 dicembre a Modena una coppia di anziani, che stava attraversando la strada assieme al cane, è stata travolta da un’auto. notizie.it

LaPresse. . Femminicidio-suicidio a Cava de' Tirreni: uccide la compagna e si toglie la vita. Il dramma si è consumato nel pomeriggio in provincia di Salerno. L'uomo ha colpito a coltellate la convivente, una nota imprenditrice di 40 anni, e ha ferito la madre di l - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.