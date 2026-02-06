Nick Jonas ricorda la nascita prematura della figlia | Ha rischiato di morire l'hanno rianimata e intubata

Nick Jonas si apre sulla nascita della figlia Malti Marie. Ricorda che la piccola è nata prematura e ha rischiato di morire. È stato necessario rianimarla e intubarla subito dopo il parto. Jonas ha spiegato quanto sia stato difficile affrontare quei momenti, ma anche quanto sia grato per averla con sé.

Nick Jonas ha ricordato la nascita della figlia Malti Marie, avuta nel 2022 con Priyanka Chopra tramite maternità surrogata. La bambina è nata prematura e ha rischiato di morire: "Pesava poco più di 700 grammi. Era viola, l'hanno rianimata".

