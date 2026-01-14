Jonas Vingegaard si confessa | Ho rischiato l'esaurimento il ciclismo ti prosciuga

Jonas Vingegaard ha condiviso la sua esperienza riguardo alle sfide nel ciclismo, rivelando di aver rischiato l'esaurimento. In merito al ritiro di Simon Yates, ha spiegato che si tratta di un processo graduale, che riflette le difficoltà fisiche e mentali legate alle intense competizioni. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle pressioni e le esigenze di chi corre su strada, evidenziando la fatica nascosta dietro ai successi.

Jonas Vingegaard è intervenuto sul ritiro improvviso del compagno di squadra Simon Yates: "Ha capito che non ne aveva più, è una cosa che non nasce dal nulla. Spesso è difficile esternare i propri sentimenti, anch'io ci sono stato vicino e ho sfiorato l'esaurimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

