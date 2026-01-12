Dona rene al fratello 19enne la storia di Concetta | Ha rischiato di morire ma gli ha ridato speranza

Concetta, 31 anni, ha deciso di donare un rene al fratello Alessandro, 19 anni, dopo anni di cure e interventi. La sua scelta ha rappresentato una svolta, offrendo a Alessandro una nuova possibilità di vita. Carmelo, il fratello più grande, racconta come questa decisione abbia ridato speranza alla famiglia. La storia di solidarietà tra i fratelli sottolinea l’importanza della donazione di organi e dell’altruismo.

Carmelo racconta a Fanpage.it la storia dei suoi fratelli Alessandro, 19 anni, e Concetta, 31. Lei ha deciso di donare un rene al fratello più piccolo, dopo anni di cure dolorose e interventi: "Penso ci sia bisogno di storie così". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Come superman ha ridato magia al senso di speranza nei film Leggi anche: La terribile tragedia di Emanuela Folliero: ha rischiato di morire, ha vissuto momenti drammatici Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dona rene al fratello 19enne, la storia di Concetta: Ha rischiato di morire, ma gli ha ridato speranza; Dona un rene al fratello 19enne, gesto di vita e speranza in Calabria. Un mese fa la storia (simile) di Rocco Anile; Dona un rene al fratello, il regalo di Natale di Concetta ad Alessandro: dalla Calabria la storia che commuove i social ·; Dalla sofferenza alla rinascita : in Calabria una sorella dona il rene al fratello 19enne. Dona rene al fratello 19enne, la storia di Concetta: “Ha rischiato di morire, ma gli ha ridato speranza” - Lei ha deciso di donare un rene al fratello più piccolo, dopo anni di cure dolorose e interventi: “Penso ... fanpage.it

Dona un rene al fratello 19enne, gesto di vita e speranza in Calabria. Un mese fa la storia (simile) di Rocco Anile - L'atto d'amore di Concetta (31 anni) per Alessandro dopo anni di malattia, interventi chirurgici e viaggi per le cure. corrieredellacalabria.it

Concetta dona un rene al fratello Alessandro: una storia di amore e speranza che arriva da Reggio Calabria - Quando non c’era più tempo, una sorella ha scelto di donare sé stessa ... msn.com

LA STORIA | Concetta dona un rene al fratello Alessandro: una storia di amore e speranza che arriva da Reggio Calabria https://gazzettadelsud.it/p=2152540 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.