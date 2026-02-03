La figlia di Snoop Dogg piange la perdita della sua bambina di appena 10 mesi. La piccola, nata prematura, era uscita da poco dalla terapia intensiva neonatale. Cori Broadus, la madre, ha condiviso il dolore sui social, scrivendo semplicemente: “Lunedì ho perso l’amore della mia vita. La mia Codi”. La notizia ha sconvolto fan e amici, che si sono stretti al dolore della famiglia.

“Lunedì ho perso l’amore della mia vita. La mia Codi”: così Cori Broadus, la figlia di Snoop Dogg, ha annunciato sui social la morte della sua bambina di 10 mesi. La piccola, Codi Dreaux, era nata tre mesi prima del termine della gravidanza ed era stata dimessa dalla terapia intensiva neonatale solo all’inizio di gennaio 2026. La mamma Cori aveva raccontato su Instagram della nascita prematura: “La principessa è arrivata a sei mesi. Ho pianto e pianto, mi sono paragonata agli altri, incolpando me stessa per non essere riuscita a darle tutto ciò di cui aveva bisogno. Ma qualunque cosa accada, Dio mi mostra sempre che sono Sua figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lutto per la figlia di Snoop Dog, è morta la sua bimba di 10 mesi: nata prematura, era appena uscita dalla terapia intensiva neonatale

