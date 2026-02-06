Per la prima volta da più di 50 anni, gli arsenali nucleari di Washington e Mosca non sono più soggetti a limiti vincolanti. Entrambi i paesi possiedono circa l’85% delle armi atomiche mondiali, ma ora si avvicinano a un accordo per limitare nuovamente le loro testate. La notizia apre una nuova fase nei rapporti tra le due superpotenze, che cercano di trovare un punto di incontro dopo anni di tensioni.

Per la prima volta in oltre mezzo secolo il mondo è privo di limiti vincolanti per gli arsenali nucleari strategici di Usa e Russia, che insieme possiedono circa l'85% delle testate atomiche mondiali. Usa e Russia vicini all'accordo Il New Start, l'ultimo trattato in vigore in materia tra i due Paesi, è formalmente scaduto il 5 febbraio e una proroga non è più tecnicamente possibile. Col rischio di una nuova corsa agli armamenti, come ha avvisato anche il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Washington e Mosca, secondo Axios, sarebbero tuttavia vicine a un accordo informale per rispettare il New Start oltre la sua scadenza, per almeno sei mesi durante i quali negoziare un nuovo trattato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - New Start verso il rinnovo, "Usa e Russia vicini a un accordo" sui limiti alle armi nucleari

Approfondimenti su Usa Russia

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

Oggi termina il trattato tra Stati Uniti e Russia sul controllo degli arsenali nucleari.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Usa Russia

Argomenti discussi: New Start verso il rinnovo, 'Usa e Russia vicini a un accordo'.; Scade il trattato sul controllo delle armi nucleari. Cremlino: Tra poco il mondo sarà in una situazione più pericolosa; I rischi di un mancato rinnovo del trattato New START; New START, i vescovi Usa: inaccettabile la scadenza del trattato.

New Start, USA-Russia verso il rinnovo: accordo vicinoInsieme, Usa e Russia possiedono circa l'85% delle testate atomiche mondiali e per la prima volta in oltre mezzo secolo il mondo è privo di ... teleborsa.it

New Start verso il rinnovo. 'Usa e Russia vicini all'intesa'Gli Stati Uniti e la Russia sono vicini a un accordo per prorogare il trattato sul controllo degli armamenti New Start, in scadenza oggi, secondo quanto riferito ad Axios da tre fonti a conoscenza dei ... ansa.it

Scadenza trattato START tra USA e Russia amplificherà i rischi nucleari globali Il trattato sulla riduzione delle armi strategiche (New START) tra Stati Uniti e Russia è scaduto e decaduto il 5 febbraio. Dopo l'abrogazione del trattato INF del 2019, era questo l'un facebook

#Tg2000 - #Nucleare, scade il #NewStart. La #Nato chiede responsabilità #5febbraio #Tv2000 #Mosca #Russia #nucleare @tg2000it x.com