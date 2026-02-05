Scade il New START | USA e Russia senza più limiti sugli arsenali nucleari

Oggi termina il trattato tra Stati Uniti e Russia sul controllo degli arsenali nucleari. Senza più limiti ufficiali, entrambe le nazioni possono aumentare le loro armi nucleari senza vincoli formali. La decisione aumenta la preoccupazione per un possibile aumento delle tensioni internazionali e rende il quadro globale più instabile.

Da oggi il mondo è un po’ più instabile. Con la scadenza del New START, l’ultimo trattato di controllo degli armamenti nucleari tra Stati Uniti e Federazione Russa cessa di produrre effetti giuridici. Per la prima volta dal 1972, Washington e Mosca restano senza un quadro vincolante che limiti numero, tipologia e trasparenza dei rispettivi arsenali strategici. È un fatto politico prima ancora che militare, perché riguarda l’87 per cento delle testate nucleari esistenti sul pianeta. L’ultimo argine bilaterale. Firmato nel 2010 da Barack Obama e Dmitrij Medvedev e prorogato nel 2021 per cinque anni, il New START fissava limiti precisi: 1. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

