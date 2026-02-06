Una diagnosi di Sla sconvolge la vita di chi la riceve e di chi gli sta vicino. La neurologa Cerri spiega che anche le semplici attività quotidiane, come stare a tavola, diventano parte della terapia. Non si tratta solo di medicine, ma di affrontare ogni giorno con nuove strategie per migliorare la qualità della vita.

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - "Ricevere una diagnosi di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) cambia improvvisamente la traiettoria di una vita, non solo per il paziente ma per l'intera famiglia. Per questo il primo messaggio da trasmettere è chiaro: nessuno deve sentirsi solo". Così all'Adnkronos Salute Federica Cerri, neurologa del Centro Clinico Nemo di Milano, che interviene sulla videoserie "A cena con la Sla", progetto promosso da Aisla e Slafood con il contributo scientifico dei Centri clinici Nemo e il supporto non condizionante di Zambon, disponibile dal 28 gennaio sui siti di Aisla e Slafood. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Neurologa Cerri: "Nella Sla anche stare a tavola è terapia"

La Sclerosi laterale amiotrofica non colpisce solo i muscoli.

