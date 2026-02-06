Nel giorno dei martiri delle Foibe lo sfregio dei manifesti pro partigiani di Tito FdI | Rimuoverli subito

Questa mattina a Cagliari sono comparsi dei manifesti con la scritta “10 febbraio” che sono stati subito criticati. Sono stati anche sfregiati con scritte pro partigiani di Tito. FdI chiede che vengano rimossi immediatamente. La città si sveglia con un gesto che ha scatenato polemiche e sdegno.

Nel giorno della Memoria, lo sfregio più vergognoso, a Cagliari, dove sono stati affissi nella città manifesti con la scritta " 10 febbraio. Giorno del ricordo partigiano " con tributi e onori "ai partigiani jugoslavi" e l'immagine di una partigiana con il berretto con la stella rossa che fa riferimento all'esercito di Tito che fece strage degli italiani. La denuncia arriva da FdI: "Nelle vie centrali della città e persino davanti a numerose scuole cittadine, sono apparsi svariati manifesti che osano inneggiare a un fantomatico e inesistente '10 febbraio, giorno del ricordo partigianoì, chiedo al sindaco che si adoperi per la rimozione tempestiva di tutti i manifesti con la massima urgenza", è la richiesta del onsigliere regionale di Fratelli d'Italia Corrado Meloni, che parla di "una provocazione riluttante e intollerabile firmata "Azione antifascista di Cagliari".

