Il carabiniere che contrastava l’anonima sequestri onori al brigadiere Carmine Tripodi

Il brigadiere Carmine Tripodi ha perso la vita nel tentativo di fermare un gruppo di sequestratori anonimi. Da anni, l’uomo lavorava senza sosta per smantellare le organizzazioni che rapivano persone di ogni età, tenendole in condizioni terribili, come se fossero merce da conservare in cella. Questa mattina, durante un’operazione, i criminali hanno aperto il fuoco, colpendo il militare che cercava di salvare le vittime. Il suo coraggio e il suo sacrificio hanno scosso l’intera comunità,

Il brigadiere Tripodi contrastava l'anonima sequestri che spremeva e accumulava miliardi attraverso il sequestro di uomini, donne, bambini, coppie di fidanzati, mamma e bambino insieme, tenuti alla catena, trattati come bestie, carne viva da prendere e tenere in fresco per mesi, anni, in attesa.

