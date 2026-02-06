Nek | Costretto dal successo a cantare dopo la morte di un amico La Laura della mia canzone non sa che è lei

Nek racconta di come il successo lo abbia portato a cantare anche dopo aver perso un amico. In un’intervista a Fanpage, il cantante spiega che la donna di “Laura” non sa di essere stata fonte d’ispirazione. Nel frattempo, si prepara per il nuovo tour e sogna di tornare a Sanremo, anche senza la partecipazione di Laura.

The Voice, Laura non c'è, il tour in partenza e il sogno Sanremo: Nek ha raccontato a Fanpage i suoi progetti. "Il mio futuro in tv? Sogno il Festival" spiega il cantautore che a Fanpage svela la prima canzone in scaletta: "Sarà 'Almeno stavolta".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Nek Cantante

Ultime notizie su Nek Cantante

Nek: No all’Eurovision se partecipa Israele? La musica dovrebbe unire, non dividereDal tour che sta per spiccare il volo, prima in Italia e poi in Europa, fino al Sanremo che guarderà dal divano e per il quale ovviamente, spiega, tiferà per Francesco Renga. Filippo Neviani in ar ... sassarinotizie.com

Nek: Sanremo? Quest’anno dal divano, poi volo in tour in EuropaRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

Ricordate la piccola Beatrice, figlia di Nek In questa foto era solo una bambina. Eccola oggi, è cresciuta e bellissima come il suo papà: http://fanpa.ge/IbWhH facebook