Wilma Goich | Dopo la morte di mia figlia le feste sono una tragedia A tavola metto un piatto anche per lei

Il dolore di Wilma Goich per la morte della figlia Susanna Vianello non si è mai attenuato. Il periodo delle feste è difficile da affrontare con questo peso sul cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Wilma Goich............................Gli Occhi Miei - facebook.com Vai su Facebook

Wilma Goich: “Dopo la morte di mia figlia, le feste sono una tragedia. A tavola metto un piatto anche per lei” - E con le feste in arrivo, la mancanza di un pezzo importante della famiglia si fa sentire ancora di più. Lo riporta fanpage.it

Wilma Goich il Natale senza sua figlia Susanna è un dolore devastante - Wilma Goich a La volta buona usa la parola "tragedia" per spiegare com'è il Natale da quando Susanna non c'è più ... Come scrive ultimenotizieflash.com

Wilma Goich a La volta buona, il ricordo della figlia Susanna: “Ho imparato a sorridere” - La vita di Wilma Goich è stata segnata da un dolore profondo, quando il 7 aprile del 2020 è morta la figlia Susanna Vianello, a soli 49 anni, dopo una breve battaglia contro un tumore ai ... Scrive msn.com

Wilma Goich compie 80 anni: il successo a Sanremo, l'amore per Edoardo Vianello e la morte della figlia Susanna. «Oggi vengo corteggiata dai giovanissimi» - Si sono conosciuti negli anni ‘60 e, dopo una breve conoscenza, hanno ufficializzato la loro relazione solo nel 1966. Da leggo.it

Wilma Goich compie 80 anni: il successo a Sanremo, l'amore per Edoardo Vianello e la morte della figlia Susanna. «Oggi vengo corteggiata dai giovanissimi» - Mentre la cantante si è concentrata sulla sua vita privata, Edoardo Vianello ha avuto altre due mogli: Vania Muccioli e Elfrida Ismolli. Da leggo.it

Wilma Goich: «A 79 anni ricevo attenzioni dai giovanissimi, non voglio un uomo più vecchio. Daniele Dal Moro? Parliamo fino alle 6 del mattino» - La cantante, icona della musica italiana e protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato a Novella 2000 il suo presente ... Segnala corriereadriatico.it