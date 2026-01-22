Dopo la mia morte tutte le mie roffie vanno al mio amico Ma la parola misteriosa sul testamento premia i fratelli del defunto che non vedeva più

Nel contesto di un testamento olografo, il termine “roffie” ha suscitato interrogativi tra i giudici coinvolti in una controversia giudiziaria. La disputa, protrattasi attraverso due gradi di giudizio, ha portato alla luce il significato di questa parola e le sue implicazioni legali, evidenziando come le espressioni scritte nel testamento possano influenzare la distribuzione dei beni e i diritti dei soggetti coinvolti, anche in situazioni di relazioni interrotte.

