La new Gaza di Trump e Kushner | turismo sul mare e grattacieli Svelato il progetto

"Ci siamo detti: pianifichiamo un castrofico successo". Sono queste le parole usate da Jared Kushner, intervenuto sul palco di Davos dopo che il suocero Donald Trump ha firmato la fondazione del 'Board of Peace', per commentare l'immagine della 'new Gaza', compresi grattacieli futuristici sul lungomare per il "turismo costiero", hub di trasporti e infrastrutture energetiche, da ricostruire sulle macerie della distruzione provocata da oltre due anni di bombardamenti e raid israeliani che hanno raso al suolo la Striscia di Gaza e provocato oltre 70mila morti. "La pace è diversa da un accordo d'affari perché devi cambiare una mentalità", ha aggiunto il finanziere e immobiliarista finanziario, fondatore di Affinity Partner, che, con ingenti finanziamenti del fondo sovrano saudita, gestisce affari in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: Un Board of Peace senza Peace; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Gaza, Trump annuncia il Board of Peace. Sui campi profughi ancora raid dell'Idf; Trump invita Netanyahu ad entrare nel Board of Peace - Trump ha esteso l'invito a far parte del Board of peace anche a Netanyahu.

