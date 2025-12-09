Metrotramvia Mare–Monti il Comitato presenta lo studio di prefattibilità

Il Comitato per la Metrotramvia Mare–Monti annuncia la presentazione dello Studio di Prefattibilità, un passo importante per il progetto che mira a rilanciare la storica linea ferroviaria tra Porto San Giorgio, Fermo e Amandola. L’incontro pubblico dell’11 dicembre coinvolgerà autorità, cittadini e media, sottolineando l’importanza di non abbandonare questa visione per lo sviluppo sostenibile e la mobilità locale.

Un sogno che non si può abbandonare. Torna a farsi sentire il Comitato per la Metrotramvia che oggi invita autorità, amministratori, cittadini e giornalisti all’incontro pubblico in programma l’11 dicembre alle ore 18 nella Sala del Consiglio provinciale di Fermo, durante il quale sarà presentato lo Studio di Prefattibilità della Metrotramvia Mare–Monti, erede della storica linea ferroviaria Porto San Giorgio–Fermo–Amandola, attiva dal 1908 al 1956. La presentazione sarà curata dal Dicea – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche, diretto dal prof. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Metrotramvia Mare–Monti, il Comitato presenta lo studio di prefattibilità

News recenti che potrebbero piacerti

Nuova vita per la storica linea ferroviaria: summit sulla metrotramvia Mare-Monti - facebook.com Vai su Facebook

Metrotramvia Mare–Monti, il Comitato presenta lo studio di prefattibilità - Torna a farsi sentire il Comitato per la Metrotramvia che oggi invita autorità, amministratori, cittadini e giornalisti all’incontro pubblico in programma l’11 dic ... Segnala msn.com