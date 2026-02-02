18° Business Symposium allo Yacht Club de Monaco

Giovedì 5 febbraio, lo Yacht Club de Monaco ospiterà il 18° Business Symposium, un evento che raduna i principali nomi del mondo dello yachting internazionale. La serata si svolgerà con una cena-dibattito, parte di un appuntamento più ampio chiamato Monaco, Capital of Advanced Yachting. Un momento di confronto tra esperti e appassionati del settore, che si preannuncia ricco di spunti e idee innovative.

Giovedì 5 febbraio, lo Yacht Club de Monaco riunirà i principali protagonisti del settore dello yachting internazionale in occasione del 18° Business Economic Symposium – La Belle Classe Superyachts, organizzato sotto forma di cena-dibattito nell’ambito dell’iniziativa collettiva Monaco, Capital of Advanced Yachting. Dedicata al tema “Yachting 2035: la trasformazione economica del settore di fronte ai nuovi standard ambientali”, questa nuova edizione offrirà una visione prospettica delle trasformazioni strutturali in atto nell’industria dei superyacht, in un contesto di sfide normative, economiche e finanziarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

