Campionati di Lingue e Civiltà Classiche al via la XIV edizione | iscrizioni entro il 31 gennaio

Al via la XIV edizione dei Campionati di Lingue e Civiltà Classiche, promossi dal Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno scolastico 2025-2026. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio, offrendo agli studenti un'importante occasione di approfondimento e valorizzazione delle lingue e delle civiltà antiche.

Anche per l’anno scolastico 2025-2026 il Ministero dell’istruzione e del merito organizza i Campionati di Lingue e Civiltà Classiche, giunti alla quattordicesima edizione. La competizione, inserita nel Programma annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze, è promossa dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con il supporto del Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza. L'articolo . Orizzontescuola.it Il liceo Cairoli ospita le finali nazionali delle lingue classiche - Il liceo Cairoli ospita la finale nazionale dei campionati delle lingue e civiltà classiche, che si terrà giovedì. laprovinciapavese.gelocal.it Il liceo Cassini di Sanremo alla fase nazionale delle olimpiadi di lingue classiche - Cassini di Sanremo grazie all’exploit di due suoi studenti che hanno vinto la fase regionale e sono stati quindi selezionati per partecipare alla fase nazionale delle Olimpiadi ... ilsecoloxix.it A seguito del superamento, il 05/04/2024, delle fasi regionali dei Campionati di Lingue e Civiltà classiche (ex Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche), giunti alla XII edizione, gli alunni del Liceo G.D. Cassini di Sanremo Leonardo Pistocchi, 5A, vincitore per la s - facebook.com facebook