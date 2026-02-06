Nargi si presenta nel centrodestra avellinese | candidatura unitaria in discussione

Linda Nargi si presenta nel centrodestra di Avellino. Dopo un vertice tra i partiti della coalizione, la sua candidatura diventa il tema principale. L’ex sindaco, che è disponibile a candidarsi o a sostenere altri nomi, si trova al centro delle discussioni per l’appuntamento elettorale. La decisione finale non è ancora stata presa, ma tutto ruota intorno alla sua eventuale candidatura unitaria.

Un vertice tra i partiti del centrodestra a Avellino ha segnato un momento cruciale per la candidatura unitaria: l’ex sindaco Linda Nargi, disponibile a candidarsi o a sostenere altri nomi, è ora il cuore della discussione. Chi? Linda Nargi, ex sindaca di Avellino, è il nome centrale nel dibattito in atto tra le forze del centrodestra. Quando?** La riunione è stata tenuta venerdì 6 febbraio 2026, con un orario preciso: l’incontro è cominciato alle ore 18.30 presso la sede della federazione di Fratelli d’Italia. Dove? A Avellino, in provincia di Napoli, il cuore del territorio dove, a breve, si terranno le elezioni comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Avellino Centrodestra

Questa mattina ad Avellino si è riunito il secondo tavolo di coalizione del centrodestra.

Questa mattina il Circolo PD di Sant’Angelo dei Lombardi ha annunciato il rinvio del congresso provinciale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Avellino Centrodestra

Avellino, caos in comune: Nargi senza i festiani e giunta al lumicinoTanto tuonò che piovve a Palazzo di Città e Nargi si ritrova senza i sette assessori festiani. Tre li revoca lei, gli altri quattro si dimettono subito dopo. Questa l'estrema sintesi di una giornata, ... ilmattino.it

Avellino, addio Nargi sotto i colpi di FestaLa maggioranza Nargi si ferma a quota 15 voti e non supera la prova bilancio. Dopo soli 12 mesi dall'insediamento cade la prima sindaca donna della città di Avellino. La votazione sul rendiconto 2024, ... ilmattino.it

Tanti Auguri a Federica Nargi.Modella Oggi compie 36 Anni .La dedica da parte del suo compagno Alessandro. Alessandro Matri e gli auguri in rima per Federica Nargi: «Momenti belli e bui abbiamo passato. Ma il mio amore è incondizionato» La showgirl co facebook