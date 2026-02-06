Nargi si presenta nel centrodestra avellinese | candidatura unitaria in discussione
Linda Nargi si presenta nel centrodestra di Avellino. Dopo un vertice tra i partiti della coalizione, la sua candidatura diventa il tema principale. L’ex sindaco, che è disponibile a candidarsi o a sostenere altri nomi, si trova al centro delle discussioni per l’appuntamento elettorale. La decisione finale non è ancora stata presa, ma tutto ruota intorno alla sua eventuale candidatura unitaria.
Un vertice tra i partiti del centrodestra a Avellino ha segnato un momento cruciale per la candidatura unitaria: l’ex sindaco Linda Nargi, disponibile a candidarsi o a sostenere altri nomi, è ora il cuore della discussione. Chi? Linda Nargi, ex sindaca di Avellino, è il nome centrale nel dibattito in atto tra le forze del centrodestra. Quando?** La riunione è stata tenuta venerdì 6 febbraio 2026, con un orario preciso: l’incontro è cominciato alle ore 18.30 presso la sede della federazione di Fratelli d’Italia. Dove? A Avellino, in provincia di Napoli, il cuore del territorio dove, a breve, si terranno le elezioni comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu
