congresso pd tempi non maturi per candidatura unitaria

Questa mattina il Circolo PD di Sant’Angelo dei Lombardi ha annunciato il rinvio del congresso provinciale. La decisione ha sorpreso alcuni, ma i dirigenti spiegano che serve una riflessione più approfondita, lontana da ogni fretta. Si parla di tempi non maturi per mettere in campo una candidatura unitaria, e ancora si cerca di capire quando potrà essere fissata una nuova data. La politica locale resta in attesa, mentre le tensioni tra le varie anime del partito non si placano.

La nota del Circolo PD Moro Berlinguer Sant'Angelo Dei Lombardi: Il rinvio del congresso provinciale del Partito Democratic o rappresenta un passaggio che merita una riflessione politica più ampia, andando oltre la dimensione puramente organizzativa. Si tratta di un momento che può offrire l'occasione per interrogarsi sullo stato del partito e sulle modalità con cui vengono affrontati i passaggi democratici fondamentali della sua vita. In questo quadro, appare importante rafforzare il coinvolgimento dei circoli e dei territori, che costituiscono il cuore della partecipazione e dell'elaborazione politica del Partito Democratico.

Durante il congresso del Pd a Caserta, è stata presentata la mozione unitaria che ha portato alla nomina di Stefano Lombardi come nuovo segretario provinciale.

