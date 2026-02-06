Antonio Conte si prepara a tornare in panchina con il Napoli, almeno per la prossima sfida contro il Genoa. La squadra azzurra ha accumulato tanti infortuni in questa stagione, e il tecnico non ha mai potuto schierare tutta la rosa. Ora, con qualche rientro, potrebbe avere una buona chance di ricominciare con una formazione più completa.

Tantissimi gli infortuni che hanno colpiti il Napoli in questa stagione. Antonio Conte, fin qui, non ha praticamente mai avuto tutta la rosa a sua disposizione. Con l’eliminazione in Champions League, l’emergenza rientra un pò visto il diminuirsi del numero di gare. Arrivano novità sulle condizioni di Vanja Milinkovic-Savic: torna contro il Genoa? Genoa – Napoli, Milinkovic pronto al rientro: le ultime. In casa Napoli va migliorando la situazione infortuni. Esclusi i lungodegenti, Kevin De Bruyne su tutti, nelle prossime settimane ci dovrebbe essere più di qualche rientro tra le fila di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte ritrova un suo pupillo: può tornare già con il Genoa

Approfondimenti su Napoli Genoa

Il Napoli si prepara a riaccogliere Rrahmani tra i titolari.

Dopo settimane difficili, il Napoli torna in campo con una partita importante contro il Genoa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Genoa

Argomenti discussi: Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa, il campionato è ancora lungo Il Napoli, gioca, soffre e vince. 2-1 alla Fiorentina, ancora in gol Vergara (il secondo di Gutierrez). La sfortuna si accanisce ancora, stavolta su Di Lorenzo. Ma l'esultanz; Napoli, anche Di Lorenzo fa crac e Conte attacca: Si gioca troppo, un suicidio; Napoli. Conte: Panchina d'oro prestigiosa, non è facile vincere qui. Poi la risposta ad Allegri; Verso Genoa-Napoli, Conte sorride: due azzurri verso il recupero.

Napoli, Rrahmani rientra in gruppo: Conte ritrova certezze in difesa e fa il punto sull’infermeriaAntonio Conte ritrova così uno dei pilastri della sua linea difensiva proprio nel momento in cui il calendario inizia a farsi più esigente. gonfialarete.com

L’importanza di Rrahmani nel Napoli: solidità e leadership, Conte ritrova uno dei suoi fedelissimiIl difensore classe 1994 ha smaltito l’infortunio muscolare e contro il Genoa scenderà in campo dal primo minuto: Conte ritrova una pedina fondamentale in un momento delicato della stagione. msn.com

#Napoli- Vergara, "con Conte come a scuola, mi insegna a non staccare mai la testa". Rivelazione del Napoli si racconta: mi ha detto: "Antò sei bravo ma....." #SportNews #CalcioNapoli #Vergara #Rivelazione #Conte #Insegna #NanoTV facebook

#DeRossi: “Ci faremo trovare pronti per il Napoli. #Conte è un fuoriclasse”. Sul calciomercato… x.com