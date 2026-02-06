Tre persone sono state ferite questa mattina a Napoli durante una lite scoppiata per motivi di viabilità. La discussione è degenerata e qualcuno ha tirato fuori un’arma bianca, colpendo tre uomini. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine, che ora cercano di fare luce sulla vicenda. Le condizioni dei feriti non sono gravi, ma l’episodio ha scosso la zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre persone sono rimaste ferite a Napoli per una lite per motivi di viabilità. Il fatto è successo in via Giovanni Antonio Campano, nella zona di Chiaiano a Napoli. Cinque le persone coinvolte a colpi di coltello e corpi contundenti. Un uomo di 63 anni è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli per una ferita da taglio al braccio e un trauma cranico alla testa. Altre due persone sono state portate all’ospedale Cto per ferite all’addome e alla mano. Sul fatto indagano gli uomini dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, tre persone ferite in una lite per motivi di viabilità

Approfondimenti su Napoli Lite

Un'esplosione e un incendio si sono verificati ieri sera a San Giusto Canavese, a causa di una bombola di GPL che è scoppiata in una casa di due piani in via Cappo.

Oggi, 28 dicembre 2025, sulla Tangenziale Nord di Torino, vicino a Venaria Reale, si è verificato un incidente tra tre veicoli, con una vettura che si è ribaltata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Lite

Argomenti discussi: Capodanno i feriti aumentano: 309 di cui 69 ricoverati. Salgono i minori colpiti: quasi raddoppiati rispetto al 2024; Sarno, pezzo di carro di Carnevale cede e ferisce 3 persone: bimba si frattura una gamba; Sarno, cede un pezzo di un carro di Carnevale: ferite tre persone, bambina di nove anni ricoverata a Nocera Inferiore; Sarno, crolla il carro di Carnevale e colpisce tre persone, ferita una bimba: festa sospesa.

Maxi rissa a colpi di coltello in strada: tre persone in ospedaleTre persone sono rimaste ferite a Napoli nel corso di una maxi rissa scoppiata per motivi di viabilità. Tutto sarebbe successo in via Giovanni Antonio Campano, nella zona di Chiaiano. Cinque le ... napolitoday.it

#Napoli - Controlli straordinari a Barra: identificate 54 persone e sanzioni al Codice della Strada #Cronaca #Barra #PoliziaDiStato #Controlli #Sicurezza #Legalità #OrdinePubblico #Questura #Territorio #NanoTV facebook