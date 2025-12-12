Esplosione e incendio in una casa a San Giusto Canavese | morto un cane ferite tre persone una in ospedale

🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione e un incendio si sono verificati ieri sera a San Giusto Canavese, a causa di una bombola di GPL che è scoppiata in una casa di due piani in via Cappo. L'incidente ha causato il decesso di un cane e ferito tre persone, una delle quali è stata ricoverata in ospedale.

Una bombola di gpl è esplosa e da questo si è sviluppato un incendio in una casa di due piani nella prima serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, in via Cappo a San Giusto Canavese. All’interno dell'edificio, al momento in cui sono divampate le fiamme, erano presenti cinque persone, che sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

