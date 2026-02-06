Il nome di Sterling torna in pole position per il Napoli. L’attaccante inglese, in scadeno di contratto, apre alla possibilità di ridursi l’ingaggio per vestire la maglia azzurra. La trattativa potrebbe accelerare nelle prossime settimane, ma resta da capire se il club partenopeo vorrà fare la sua mossa.

L’ombra di una stella internazionale si allunga sul futuro prossimo del Napoli, aprendo uno scenario di mercato tanto suggestivo quanto complesso che potrebbe infiammare la sessione degli svincolati. Secondo quanto rivelato dal tabloid britannico The Sun, la società partenopea avrebbe avviato i primi contatti per valutare il tesseramento di Raheem Sterling, l’esterno offensivo inglese classe ’94 che ha recentemente risolto il proprio legame contrattuale con il Chelsea. L’operazione, pur restando subordinata a rigidi parametri economici, rappresenterebbe il tassello d’esperienza internazionale richiesto da Antonio Conte per blindare l’obiettivo Champions e alzare ulteriormente l’asticella competitiva del gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Napoli-Sterling, tentazione a parametro zero: l’inglese apre al taglio dell’ingaggio

Approfondimenti su Napoli Sterling

La Lazio ha ufficializzato l’ingaggio di Przyborek, un giovane talento che si aggiunge alla rosa.

Napoli torna a sondare il mercato per Raheem Sterling, valutando un possibile trasferimento in prestito con l’ingaggio interamente coperto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Sterling

Argomenti discussi: Lazio e Napoli giovani e colpi a sorpresa | Przyborek firma Sterling tentazione azzurra; Vlahovic molla la Juventus a zero: due giganti del calcio e quella sorprendente tentazione italiana, un colpo che scuote i rivali napoletani; Napoli suggestione Sterling | l’inglese si libera e torna sul radar azzurro; Tuttosport | Napoli due colpi.

Lazio e Napoli, giovani e colpi a sorpresa: Przyborek firma, Sterling tentazione azzurraLa Lazio prosegue con decisione la propria politica basata sui giovani talenti, confermandola come filo conduttore dell’intera campagna acquisti. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, il club bia ... napolipiu.com

Napoli, occhio a Sterling: può ridursi l'ingaggio e vuole ritrovare De BruyneIl mercato del Napoli rischia di non essere ancora finito e la grande occasione potrebbe arrivare dagli svincolati. Dopo essersi liberato dal Chelsea, Raheem Sterling è alla ricerca di una nuova squad ... msn.com

Napoli-Sterling, suggestione di mercato: operazione complessa ma... facebook

#Napoli-Sterling, suggestione di mercato: operazione complessa ma... x.com