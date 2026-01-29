La Lazio ha ufficializzato l’ingaggio di Przyborek, un giovane talento che si aggiunge alla rosa. La società insiste sulla linea di puntare sui giovani e continua a cercare colpi a sorpresa. Nel frattempo, il Napoli si guarda intorno e pensa anche a Sterling, una tentazione importante per rinforzare la squadra.

"> La Lazio prosegue con decisione la propria politica basata sui giovani talenti, confermandola come filo conduttore dell’intera campagna acquisti. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, il club biancoceleste si è assicurato il fantasista polacco Adrian Przyborek dal Pogon Stettino per 4,5 milioni di euro più 2 di bonus, garantendo inoltre al club polacco il 20% sulla futura rivendita. Il classe 2007 ha firmato un contratto fino al 2030, a conferma di un investimento a lungo termine. Un’operazione che, sottolinea ancora Tuttosport firmato Nicolò Schira, rafforza la strategia della Lazio orientata alla valorizzazione dei prospetti internazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lazio e Napoli, giovani e colpi a sorpresa: Przyborek firma, Sterling tentazione azzurra

Approfondimenti su Lazio Napoli

La Lazio continua a manifestare un crescente interesse per Przyborek, giovane talento polacco nel mirino dei biancocelesti.

La Lazio ha concluso l’affare per Przyborek.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lazio Napoli

Argomenti discussi: Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo la carreggiata; Ancora scontri tra tifosi in autostrada, centinaia di identificati; Ultras Lazio e Napoli, tensioni in autostrada: il blitz della polizia; Scontri in autostrada fra laziali e napoletani: identificati 380 ultras.

Lazio e Napoli, stop dal Viminale alla trasferte dei tifosi fino a fine stagioneStop alle trasferte per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcista. Lo ha deciso Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa ... tg24.sky.it

Napoli e Lazio, verso il divieto di trasferta per entrambe le tifoseriePortare lo scontro dove i controlli sono più deboli. Lontano dagli stadi, ormai sicuri, ma fuori, tra le piazzole di sosta, negli autogrill, o nelle città in occasione ... ilmessaggero.it

Bologna-Lazio, Juventus-Atalanta, Inter-Torino e Napoli-Como: ecco i quarti di finale di Coppa Italia! Chi arriverà in semifinale - facebook.com facebook

Se dici Napoli, analisi e commenti su Lazio-Napoli x.com