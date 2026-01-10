Napoli occasione Sterling? Potrebbe arrivare in prestito con ingaggio interamente coperto

Napoli torna a sondare il mercato per Raheem Sterling, valutando un possibile trasferimento in prestito con l’ingaggio interamente coperto. Dopo i contatti dello scorso anno, il club azzurro potrebbe puntare sull’esterno offensivo inglese per rafforzare l’attacco nella seconda metà della stagione, mantenendo equilibrio economico e strategico. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’opzione concreta per il reparto offensivo partenopeo.

Sterling non può andare in prestito al Napoli e non è una priorità degli azzurri, per costi e scelta tecnica - Raheem Sterling è stato riaccostato al Napoli, ma non potrebbe arrivare in prestito in Italia. ilnapolista.it

Napoli, torna di moda il nome di Sterling - In casa Roma si valuta anche Ferguson, ma sullo sfondo c'è anche un nome emerso già in estate: si tratta ... fantacalcio.it

