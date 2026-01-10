Napoli occasione Sterling? Potrebbe arrivare in prestito con ingaggio interamente coperto
Napoli torna a sondare il mercato per Raheem Sterling, valutando un possibile trasferimento in prestito con l’ingaggio interamente coperto. Dopo i contatti dello scorso anno, il club azzurro potrebbe puntare sull’esterno offensivo inglese per rafforzare l’attacco nella seconda metà della stagione, mantenendo equilibrio economico e strategico. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’opzione concreta per il reparto offensivo partenopeo.
Il nome di Raheem Sterling torna con forza in orbita Napoli. Dopo i contatti della scorsa estate, il club azzurro avrebbe nuovamente messo gli occhi sull’esterno offensivo inglese, valutando un’operazione che possa rinforzare l’attacco nella seconda parte di stagione senza stravolgere i parametri economici imposti dalla società. L’idea, infatti, sarebbe quella di un prestito secco . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Raspadori ha aperto alla Roma, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto (Pedullà)
Leggi anche: Mainoo potrebbe arrivare al Napoli solo in prestito: lo stesso calciatore non vuole lasciare lo United a titolo definitivo
Calciomercato Napoli, Sterling può diventare un’occasione; Calciomercato Napoli: Lucca verso la cessione. Sterling si avvicina. Piacciono Dovbyk e Ferguson; Occasione Sterling per il Napoli: è finito fuori rosa al Chelsea; Napoli, per l’attacco spunta l’idea Sterling.
Volo diretto Napoli-Premier, Manna prova il biglietto con andata Lucca e ritorno Sterling - Ne scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina: ... ilnapolista.it
Sterling non può andare in prestito al Napoli e non è una priorità degli azzurri, per costi e scelta tecnica - Raheem Sterling è stato riaccostato al Napoli, ma non potrebbe arrivare in prestito in Italia. ilnapolista.it
Napoli, torna di moda il nome di Sterling - In casa Roma si valuta anche Ferguson, ma sullo sfondo c'è anche un nome emerso già in estate: si tratta ... fantacalcio.it
Napoli ha l’occasione di riscattarsi con una vittoria che ridurrebbe lo svantaggio. Una sconfitta significherebbe, a meno sette punti, l'uscita di scena - facebook.com facebook
GdS - Col Napoli occasione per spezzare i tabù: #Chivu ha deciso già l'11 da schierare. Un solo dubbio ma... x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.