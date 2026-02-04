La partenza di Noa Lang dal Napoli ha preso tutti di sorpresa. Dopo soli sei mesi, il giocatore ha deciso di lasciare la squadra, lasciando sgomento tifosi e addetti ai lavori. La scelta è arrivata inaspettata, considerando il breve periodo trascorso in maglia azzurra e le aspettative che si erano create intorno a lui. La notizia ha aperto uno spiraglio su possibili tensioni interne e ha alimentato i rumor sul rapporto tra Lang e l’ambiente partenopeo.

La partenza di Noa Lang dal Napoli ha sorpreso molti dal momento che il giocatore era arrivato alla corte di Conte solamente sei mesi prima. In un’intervista a ‘ESPN.NL’ ha però svelato le sue ragioni. Inizialmente pensava di restare, ma con i Mondiali all’orizzonte, Lang ha visto un’opportunità nel trasferimento in prestito al Galatasaray. Ha anche rivelato la (sua) verità sul rapporto con lo stesso Conte e sulle frustrazioni vissute al club. Le aspettative iniziali di Noa Lang e la sua ambizione per i Mondiali. Il prestito di Noa Lang al Napoli ha suscitato dibattito, soprattutto per il potenziale del giovane attaccante e il suo contributo considerato ‘non sufficiente’ durante il periodo trascorso al club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, sentito Noa Lang? Affondo su Conte e non solo, le parole spiazzano

Approfondimenti su Napoli Noa Lang

Nella vigilia della sfida tra Inter e Napoli, Cristian Chivu ha incontrato i media per commentare l’imminente partita e il momento della squadra nerazzurra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Noa Lang

Argomenti discussi: Lang-Galatasaray, spunta una penale: le cifre della clausola per il mancato riscatto; Napoli, all-in per Giovane! Offerta da 20 milioni al Verona, ecco la formula dell'operazione; Ultim'ora - Giovane-SSC Napoli, Sky e Sportitalia: Accordo raggiunto!. Anche Romano: Here we go!; Romano: Gli agenti di Holm sono gli stessi di un azzurro ceduto: c'è il gradimento del calciatore.

Napoli, senti Lang: Non ho avuto feeling con Conte, inoltre…Noa Lang, ala olandese ora al Galatasaray, è tornato sul suo addio al Napoli, avvenuto nel corso del mese di gennaio ... europacalcio.it

Lang: Napoli? Non volevo andare via dopo 6 mesi. Non ho avuto feeling con Conte, un giorno parlerò ma per ora rispetto il clubCosì Lang ad Espn Nl: Conte? Non ho avuto feeling. Napoli? Mi sono trovato bene con tante persone, molti non volevano che me ne andassi. mondonapoli.it

Lang rompe il silenzio: “Con l’allenatore non è andata bene. Un giorno si saprà tutto” Dopo l’addio di gennaio al Napoli e il trasferimento al Galatasaray, Noa Lang ha spiegato i motivi della separazione nel Transfer Deadline Show di ESPN. “Penso che sia ov - facebook.com facebook

Noa Lang lancia la sfida a...la Juventus! Sulla sfida di Champions League contro i bianconeri ricorda: "Già li ho battuti con il Napoli e il PSV, spero di eliminarli anche con il Galatasaray" #NoaLang #Galatasaray #SpazioNapoli x.com