Napoli sentito Noa Lang? Affondo su Conte e non solo le parole spiazzano
La partenza di Noa Lang dal Napoli ha preso tutti di sorpresa. Dopo soli sei mesi, il giocatore ha deciso di lasciare la squadra, lasciando sgomento tifosi e addetti ai lavori. La scelta è arrivata inaspettata, considerando il breve periodo trascorso in maglia azzurra e le aspettative che si erano create intorno a lui. La notizia ha aperto uno spiraglio su possibili tensioni interne e ha alimentato i rumor sul rapporto tra Lang e l’ambiente partenopeo.
La partenza di Noa Lang dal Napoli ha sorpreso molti dal momento che il giocatore era arrivato alla corte di Conte solamente sei mesi prima. In un’intervista a ‘ESPN.NL’ ha però svelato le sue ragioni. Inizialmente pensava di restare, ma con i Mondiali all’orizzonte, Lang ha visto un’opportunità nel trasferimento in prestito al Galatasaray. Ha anche rivelato la (sua) verità sul rapporto con lo stesso Conte e sulle frustrazioni vissute al club. Le aspettative iniziali di Noa Lang e la sua ambizione per i Mondiali. Il prestito di Noa Lang al Napoli ha suscitato dibattito, soprattutto per il potenziale del giovane attaccante e il suo contributo considerato ‘non sufficiente’ durante il periodo trascorso al club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, senti Lang: Non ho avuto feeling con Conte, inoltre…Noa Lang, ala olandese ora al Galatasaray, è tornato sul suo addio al Napoli, avvenuto nel corso del mese di gennaio ... europacalcio.it
Lang: Napoli? Non volevo andare via dopo 6 mesi. Non ho avuto feeling con Conte, un giorno parlerò ma per ora rispetto il clubCosì Lang ad Espn Nl: Conte? Non ho avuto feeling. Napoli? Mi sono trovato bene con tante persone, molti non volevano che me ne andassi. mondonapoli.it
Lang rompe il silenzio: “Con l’allenatore non è andata bene. Un giorno si saprà tutto” Dopo l’addio di gennaio al Napoli e il trasferimento al Galatasaray, Noa Lang ha spiegato i motivi della separazione nel Transfer Deadline Show di ESPN. “Penso che sia ov - facebook.com facebook
Noa Lang lancia la sfida a...la Juventus! Sulla sfida di Champions League contro i bianconeri ricorda: "Già li ho battuti con il Napoli e il PSV, spero di eliminarli anche con il Galatasaray" #NoaLang #Galatasaray #SpazioNapoli x.com
