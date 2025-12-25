Dragusin Inter il difensore pronto al ritorno in Italia? Dopo le parole dell’agente ecco che 2 club di Serie A si sono fatti avanti!

di Giuseppe Colicchia Dragusin Inter, il difensore pronto al ritorno in Italia? Dopo le parole dell’agente, 2 club di Serie A si sono fatti avanti! Nerazzurri alla finestra?. Le recenti uscite dell’agente di Radu Dragusin hanno acceso i riflettori sul futuro del difensore. Il centrale rumeno del Tottenham, chiuso nelle gerarchie dopo un lungo infortunio, cerca una via d’uscita per ritrovare continuità. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’ Inter non appare interessata al profilo dell’ex Genoa: i nerazzurri restano alla finestra senza affondare il colpo. Al contrario, Fiorentina e Roma si sono già mosse concretamente, chiedendo informazioni per riportare il giocatore in Serie A nella sessione invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com

