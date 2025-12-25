Dragusin Inter il difensore pronto al ritorno in Italia? Dopo le parole dell’agente ecco che 2 club di Serie A si sono fatti avanti!
di Giuseppe Colicchia Dragusin Inter, il difensore pronto al ritorno in Italia? Dopo le parole dell’agente, 2 club di Serie A si sono fatti avanti! Nerazzurri alla finestra?. Le recenti uscite dell’agente di Radu Dragusin hanno acceso i riflettori sul futuro del difensore. Il centrale rumeno del Tottenham, chiuso nelle gerarchie dopo un lungo infortunio, cerca una via d’uscita per ritrovare continuità. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’ Inter non appare interessata al profilo dell’ex Genoa: i nerazzurri restano alla finestra senza affondare il colpo. Al contrario, Fiorentina e Roma si sono già mosse concretamente, chiedendo informazioni per riportare il giocatore in Serie A nella sessione invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Dragusin torna in Serie A? Il difensore ex Juve può partire a gennaio dal Tottenham: piace a diversi club italiani. Parla l’agente
Leggi anche: Skriniar in Serie A, un club è pronto a fare un tentativo per il difensore slovacco? Le ultimissime sul possibile ritorno in Italia
Ag. Dragusin: “L’Italia la soluzione migliore. Sull’Inter so una cosa. Chivu mi chiamerà se…”; L'agente di Dragusin apre all'Inter: Ha bisogno di giocare fino all'estate, magari Chivu mi chiama; Agente Dragusin: “Ritorno in Serie A? Italia opzione migliore per lui, magari Chivu o Paratici..”; Roma, Dragusin risale: il Tottenham apre al prestito.
Dragusin, il suo futuro è in Serie A: molti club interessati al difensore del Tottenham per gennaio. Il punto della situazione! - Molti club sono interessati al calciatore e il Tottenham non ha alcuna intenzione di tenerlo Il futuro di Dragusin potrebbe presto tornare a intr ... calcionews24.com
Portiere e difensore: il doppio affare dell’Inter con la stessa squadra - Inter le ultime sul doppio affare in Premier con la stessa squadra: portiere e difensore, ecco come stanno le cose ... calciomercato.it
Ag. Dragusin: “L’Italia la soluzione migliore. Sull’Inter so una cosa. Chivu mi chiamerà se…” - L'infortunio di Acerbi e una possibile partenza di de Vrij già a gennaio, costringono l'Inter a dover intervenire sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. msn.com
L'agente di Dragusin chiama l'Inter: "Non ho parlato con Chivu, l'ho solo chiamato per fargli i complimenti. So che in estate cercheranno un difensore centrale. Se decidiamo di trovare una soluzione per giocare di più fino all'estate, lo comunicheremo - facebook.com facebook
L'agente di Dragusin apre all'addio al Tottenham e chiama l'Inter: "Chivu è un amico, magari mi telefona" #dragusin #inter #mercato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.