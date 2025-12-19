C’era una volta… la Conceria la Vucciria Nuova e la Madonna della Volta
Nel cuore pulsante dell'antico rione della Conceria, tra le rive del Papireto e le vie che oggi ne segnano il confine, si cela un passato ricco di storia e tradizione. Un luogo dove l’arte della lavorazione della pelle ha modellato il volto di una comunità, lasciando tracce indelebili nei suoi quartieri e nella memoria collettiva. Un viaggio nel tempo tra vicoli, storie e antichi mestieri.
L'antico rione della Conceria, cuore pulsante dell'attività dei conciatori di pelle, sorgeva lungo le sponde del fiume Papireto, in una area oggi grosso modo delimitata da via Maqueda, via Bandiera, via Roma e via Venezia. L'odore acre, insopportabile, della lavorazione delle pelli e la vicinanza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: "C'era una volta in Romagna", visita guidata tra i riti e gli antichi mestieri di una volta
Leggi anche: C’era una volta la cattiva: la rivincita della sorellastra in The Ugly Stepsister
Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ribadiamo una volta di più l'impegno nella costruzione di percorsi di emancipazione che rafforzino la partecipazione attiva delle #donne nella società. L'empowerment femminile è - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.