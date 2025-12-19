C’era una volta… la Conceria la Vucciria Nuova e la Madonna della Volta

Nel cuore pulsante dell'antico rione della Conceria, tra le rive del Papireto e le vie che oggi ne segnano il confine, si cela un passato ricco di storia e tradizione. Un luogo dove l’arte della lavorazione della pelle ha modellato il volto di una comunità, lasciando tracce indelebili nei suoi quartieri e nella memoria collettiva. Un viaggio nel tempo tra vicoli, storie e antichi mestieri.

L'antico rione della Conceria, cuore pulsante dell'attività dei conciatori di pelle, sorgeva lungo le sponde del fiume Papireto, in una area oggi grosso modo delimitata da via Maqueda, via Bandiera, via Roma e via Venezia. L'odore acre, insopportabile, della lavorazione delle pelli e la vicinanza.

