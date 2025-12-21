Supercoppa un disastro il viaggio per i tifosi organizzato dalla Lega Serie A | hanno voluto risparmiare sul tour operator

Il viaggio organizzato dalla Lega Serie A per i tifosi in occasione della Supercoppa si è rivelato un disastro, a causa di scelte che hanno compromesso la qualità del tour. La decisione di risparmiare sui servizi ha causato notevoli disagi a circa 200 sostenitori delle squadre partecipanti. La Lega si è scusata pubblicamente per gli inconvenienti, evidenziando le criticità di un’organizzazione superficiale. È importante riflettere sulle conseguenze di tali scelte.

Gli aggettivi per criticare la Lega si sprecano ed il viaggio che doveva celebrare l'amicizia tra 200 tifosi delle quattro squadre che hanno preso parte alla trasferta organizzata dalla Lega a Riad per la Supercoppa è stato un disastro tanto che la stessa Lega ha emesso un comunicato scusandosi dei disagi. Sulle colonne del Corriere di Bologna Fernando Pellerano ricostruisce l'avventura dei sostenitori felsinei. Li hanno mollati a Napoli con un sms: Vi rimborseremo. Il tour è stato così così, l'organizzazione inesistente, tanti disagi, basti pensare che 150 tifosi sono stati «mollati» ieri pomeriggio a Napoli: unico modo per rientrare, in treno.

