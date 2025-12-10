Ucraina Starlink | Soldati di Kiev salvi grazie alla nostra tecnologia

Starlink, il servizio di connettività satellitare di SpaceX, gioca un ruolo fondamentale nel supporto alle forze ucraine, garantendo comunicazioni essenziali sul campo di battaglia. La tecnologia ha permesso di salvare vite umane, offrendo un collegamento stabile e affidabile a soldati e civili in un contesto di conflitto in continua evoluzione.

(Adnkronos) – Starlink continua a supportare e salvare ogni giorno la vita di soldati e civili ucraini. Dopo l'invasione russa nel 2022, la tecnologia di Elon Musk è infatti diventata uno strumento fondamentale per la salvezza di tanti soldati ucraini, nonostante i continui tentativi di attacchi informatici per interrompere le comunicazioni. Lo riferisce una nota . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

