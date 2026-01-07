Proteste in Iran il regime spegne Internet e nei cieli spuntano presunti satelliti Starlink | l' ipotesi del blitz Usa e la cena Tump-Musk

Durante le proteste in Iran, il regime ha sospeso temporaneamente l'accesso a Internet. In questo contesto, circolano immagini di satelliti Starlink nel cielo, alimentando ipotesi su un intervento esterno. Tra le voci, si menzionano anche possibili operazioni statunitensi e incontri tra figure di rilievo come Trump e Musk. La situazione resta complessa, con tensioni politiche e tecnologiche che si intrecciano nel tentativo di influenzare il controllo dell'informazione nel paese.

Mentre in Iran si contano i morti e gli arresti nelle proteste di piazza che vanno avanti da ormai dieci giorni, un video diffuso dalla pagina "Uk Report", specializzata in Medio Oriente e Difesa, ha pubblicato un video in cui si vedrebbero i satelliti di Starlink sorvolare il territorio iraniano. 🔗 Leggi su Today.it

