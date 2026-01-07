Proteste in Iran il regime spegne Internet e nei cieli spuntano presunti satelliti Starlink | l' ipotesi del blitz Usa e la cena Tump-Musk

Durante le proteste in Iran, il regime ha sospeso temporaneamente l'accesso a Internet. In questo contesto, circolano immagini di satelliti Starlink nel cielo, alimentando ipotesi su un intervento esterno. Tra le voci, si menzionano anche possibili operazioni statunitensi e incontri tra figure di rilievo come Trump e Musk. La situazione resta complessa, con tensioni politiche e tecnologiche che si intrecciano nel tentativo di influenzare il controllo dell'informazione nel paese.

Mentre in Iran si contano i morti e gli arresti nelle proteste di piazza che vanno avanti da ormai dieci giorni, un video diffuso dalla pagina "Uk Report", specializzata in Medio Oriente e Difesa, ha pubblicato un video in cui si vedrebbero i satelliti di Starlink sorvolare il territorio iraniano.

Iran, almeno 35 morti e 1.200 arresti, il regime spara in un ospedale ricovero di manifestanti - Trump aveva avvertito: "Se Teheran ucciderà ancora interverremo", il presidente Pezeshkian apre un'inchiesta sull'accaduto poi la nota di Teheran:"Se attaccati risponder ... rainews.it

Proteste in Iran, almeno cinque morti negli scontri: dalla crisi del rial alla rivolta contro il regime - Dal crollo della valuta alle piazze in rivolta: cinque giorni di proteste contro la crisi economica degenerano in scontri con la polizia, morti e repressione mentre il regime minaccia la linea dura. panorama.it

Da più di dieci giorni in Iran non si fermano le proteste. E con queste, purtroppo, anche le notizie delle uccisioni e degli arresti di chi manifesta. Il 4 gennaio è stato addirittura attaccato un ospedale della città di Ilam dove le persone ferite stavano cercando rifug - facebook.com facebook

Iran: proteste in crescita, oltre 1.200 arresti, feriti e gas lacrimogeni a Teheran. Presunte confessioni forzate dai media di Stato. La rabbia sociale ora prende di mira il regime. shorturl.at/3G2ml #Iran #proteste #manifestanti x.com

