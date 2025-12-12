Bello di mamma lo show di Enrico Brignano arriva al Modigliani Forum il 12 marzo | le date del tour

12 dic 2025

Enrico Brignano torna sui palchi con il suo nuovo spettacolo

Dopo il lungo impegno con ‘I 7 Re di Roma’, Enrico Brignano da marzo tornerà con il suo showBello di mamma’, prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni. Lo spettacolo, già applaudito nell’estate 2025 nelle arene all’aperto, approderà ora in una nuova versione pensata per i palazzetti dello. Livornotoday.it

