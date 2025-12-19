Elisa torna a conquistare i palazzetti nel 2026 con un tour imperdibile, arricchito da due nuove date primaverili. L’attesa cresce mentre l’artista annuncia l’arrivo di nuova musica, pronta a sorprendere i fan. Un evento da non perdere per tutti gli ammiratori, pronti a vivere un’esperienza unica tra energia e emozioni autentiche.

© Spettacolo.eu - Elisa aggiunge due date al tour nei palazzetti, nel 2026 nuova musica

Elisa aggiunge due date al tour nei palazzetti in primavera e annuncia che nel 2026 pubblicherà nuova musica. Continua il successo di Elisa nei palasport. Dopo il sold out della prima data di Jesolo, l’artista annuncia il raddoppio del concerto al Palazzo del Turismo con una nuova data il 23 aprile 2026. Raddoppia anche Milano, dove Elisa tornerà sul palco dell’ Unipol Forum il 27 aprile. Un tour che è la naturale prosecuzione del grande successo registrato nell’autunno 2025, che ha visto Elisa collezionare sold out e un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico. Le prevendite per le nuove date sono disponibili online e in tutti i punti vendita abituali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leggi anche: Annalisa, continua il tour nei palazzetti con due date a Milano

Leggi anche: Gigi D’Alessio, si aggiungono tre date nei palazzetti nel 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Aborto: Elisa Ercoli (Differenza Donna), una grande vittoria Per l'autodeterminazione dei corpi delle donne (ANSA) - ROMA, 17 DIC - "E' passata la risoluzione proposta da My voice my Choice sull' #aborto in #Europa. Una grande vittoria per l'autodeterminazi - facebook.com facebook