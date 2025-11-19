Festival InArmonico al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
Il Festival InArmonico giunge alla sua terza edizione e torna, dal 28 al 30 novembre, presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma.La rassegna propone tre giornate di concerti che intrecciano riflessione e interpretazione, analisi e pratica musicale, mettendo in dialogo innovazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
