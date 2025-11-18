Muharemovic Inter Ausilio monitora da vicino il centrale del Sassuolo ma la Juve ha un vantaggio concreto!

di Giuseppe Colicchia Ecco di cosa si tratta. Il nome di Tarik Muharemovic continua a orbitare con insistenza nell’universo di mercato dell’Inter. Il giovane difensore bosniaco, attualmente in forza al Sassuolo, si sta imponendo come una delle rivelazioni del campionato, convincendo gli osservatori per solidità e personalità. La dirigenza del club di Viale della Liberazione ha individuato in lui un profilo ideale per rinforzare il pacchetto arretrato del futuro, ma la pista si preannuncia tutt’altro che semplice da percorrere a causa di una concorrenza “in casa” molto particolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Muharemovic Inter, Ausilio monitora da vicino il centrale del Sassuolo ma la Juve ha un vantaggio concreto!

Scopri altri approfondimenti

La Juve sfida l'Inter per Muharemovic Comolli ha in mano un jolly - facebook.com Vai su Facebook

Gli scout dell'Inter hanno messo gli occhi su #Muharemovic, ma c'è attenzione anche per il portoghese Tiago Gabriel del Lecce e #Circati del Parma GDS Vai su X

Muharemovic-Inter, il ds del Sassuolo: "Diversi club hanno chiesto informazioni". La strategia dei nerazzurri - Il difensore centrale classe 2003 è finito nel mirino dell'Inter, che nelle ultime settimane lo ha fatto ... Riporta calciomercato.com

L’Inter di Chivu torna a vincere in Serie A: Dimarco sblocca poi autogol Muharemovic, Sassuolo ko - In apertura di partita la prima grande occasione per l'Inter è un assolo di Carlos Augusto, abile a dribblare mezza difesa ospite e a concludere verso la porta avversaria, salvo poi trovare la pronta ... Come scrive tuttosport.com

Muharemovic brilla a Sassuolo: l'Inter osserva per il dopo Acerbi, può guadagnarci anche la Juventus - Doveva essere la stagione della conferma ed è iniziata decisamente con il piede giusto: Tarik Muharemovic è una delle note più positive del Sassuolo in questo avvio di 2025/26 e su di lui si accendono ... Segnala calciomercato.com