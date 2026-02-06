Questa mattina a Mosca, Vladimir Alekseyev, vice capo dell'intelligence militare russa, è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in un condominio. È stato portato d’urgenza in ospedale. La polizia sta indagando e non si conoscono ancora i motivi dell’attacco.

Vladimir Alekseyev, un generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare, è stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca questa mattina ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Lo afferma il Comitato Investigativo russo, secondo il quale "in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe a Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi" contro Alekseyev prima di fuggire. "La vittima è stata ricoverata in ospedale", ha dichiarato il comitato investigativo, citato dall'agenzia Ria Novosti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mosca: "Spari contro il vice capo dell'intelligence militare russa nella capitale"

Approfondimenti su Mosca Intelligence

Un attentato ha colpito Mosca, spari contro Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare russa.

Un colpo di arma da fuoco ha ferito Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare russa, nel cuore di Mosca.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mosca Intelligence

Argomenti discussi: Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Spari a Mosca contro il vice capo dell'intelligence militare russa: è ferito. Due morti in attacchi sulla regione di Zaporizhzhia; Alex Pretti, l'analisi video della Cnn: ecco i due agenti federali che gli hanno sparato mentre era a terra disarmato; Spari contro un alto ufficiale militare del Ministero della Difesa a Mosca.

Vladimir Alekseyev, attentato a Mosca: spari contro il vice capo dell'intelligence militare russaAttentato a Mosca contro Vladimir Alekseyev, generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo ... msn.com

Mosca: 'Spari contro il vice capo dell'intelligence militare russa nella capitale'Vladimir Alekseyev, un generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare, è stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca questa ... ansa.it

Mosca: 'Spari contro il vice capo dell'intelligence militare russa nella capitale'. Il generale ricoverato in ospedale, ha un ruolo di spicco nello Stato maggiore #ANSA facebook

Spari a Mosca: ferito Vladimir Alekseyev, vicecapo dell'intelligence militare russa x.com