Mosca spari contro il generale Alekseyev | chi è il vice capo dell’intelligence militare russa

Questa mattina a Mosca un uomo ha sparato contro il generale Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare russa. Alekseyev è stato ferito, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa abbia spinto l’autore dei colpi a compiere l’attacco. La notizia ha suscitato sorpresa e preoccupazione in tutto il Paese.

Il generale Vladimir Alekseyev, numero due dell'intelligence militare russa (Gru), è stato ferito a colpi di arma da fuoco nella mattinata del 6 febbraio a Mosca. Secondo quanto riferito dal Comitato Investigativo russo, un sicario non identificato ha aperto il fuoco contro l'alto ufficiale all'interno di un condominio situato su viale Volokolamskoe, per poi riuscire a fuggire. Alekseyev è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono state rese note in modo dettagliato, mentre le autorità hanno avviato un'indagine per ricostruire dinamica e movente dell'attacco. Chi è Vladimir Alekseyev: una figura chiave del Gru.

