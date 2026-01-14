Caso Galvagno il Parlamento siciliano si costituirà parte civile nell' eventuale processo

Il Parlamento siciliano ha deciso di costituirsi parte civile nell'eventuale processo contro il presidente Gaetano Galvagno (FdI), che la Procura di Palermo ha richiesto di rinviare a giudizio per reati di peculato, truffa e corruzione. Questa scelta riflette l'intenzione di tutelare l'istituzione e di agire nel rispetto delle procedure giudiziarie, in un contesto di approfondimento sulle accuse mosse al rappresentante politico.

Il Parlamento siciliano sarà parte civile nell’eventuale processo al presidente Gaetano Galvagno (FdI), per il quale la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per peculato, truffa e per un caso di corruzione. Lo ha deliberato il Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale, riunito stamani a Palazzo dei Normanni. La posizione di Galvagno durante la riunione Alla riunione era. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Galvagno, il Parlamento siciliano si costituirà parte civile nell'eventuale processo Leggi anche: Crans-Montana, l'Italia si costituirà parte civile nel processo Leggi anche: Santa Marina, il Comune non si costituisce parte civile nel processo contro Fortunato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Parlamento Sicilia sarà parte civile in eventuale processo al presidente; Bar Sicilia, Galvagno: Rimpasto in giunta? Ben venga se serve nuova linfa al centrodestra per il 2027 CLICCA PER IL VIDEO; A Paternò il gazebo di Fratelli d’Italia: Galvagno e Ciancitto presentano i risultati del governo Meloni; L'Ars ricomincia i lavori dal deputato supplente. A seguire altri nove disegni di legge esclusi dalla Finanziaria. Caso Galvagno, il Parlamento siciliano si costituirà parte civile nell'eventuale processo - Il Parlamento siciliano sarà parte civile nell’eventuale processo al presidente Gaetano Galvagno (FdI) , per il quale la Procura di Palermo ha chiesto il ... msn.com

Dal Festival di Cannes alle consulenze da tremila euro, la politica dell’Isola dimostra una sorprendente capacità di rendere ogni spazio istituzionale un’opportunità di ... - È una fortezza, ma anche la più antica residenza reale d’Europa, dimora dei sovrani del Regno di Sicilia, sede imperiale con Federico II. linkiesta.it

FdI in Sicilia, lo scandalo si allarga: indagata anche l’assessora al Turismo - Non è più solo l’indagine sul presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, ma su un sistema di spartizione e corruzione. repubblica.it

La linea dura di FdI sui big imputati. E così per Schifani il rimpasto slitta Nuovo input meloniano da Roma: «Niente barricate per chi va a processo» Ipotesi di dimissioni per Amata, ma il principio potrebbe valere anche per Galvagno Leggi l’articolo completo di facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.