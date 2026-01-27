Giovane di Bacoli morto in barca a Olbia il decesso di Giovanni Marchionni forse causato da acido solfidrico
La scomparsa di Giovanni Marchionni, giovane di Bacoli, su uno yacht a Olbia, sarebbe stata causata da un’intossicazione da acido solfidrico. Le indagini stanno cercando di chiarire le circostanze di questo tragico episodio.
Intossicazione da acido solfidrico: sarebbe questa la causa del decesso di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli il cui corpo è stato ritrovato l'8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la morte del giovane skipper sarebbe dunque da ricondurre a questo potente gas tossico che potrebbe essere stato inalato. L'esito emergerebbe dalla relazione autoptica e dagli esami tossicologici e istologici effettuati sul corpo di Marchionni e depositati nei giorni scorsi in Procura a Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondimenti su Giovanni Marchionni
Giovanni Marchionni morto sullo yacht a Olbia, l’ipotesi: intossicato dall’acido solfidrico
In un'area privata di Olbia, si indaga sulla morte di Giovanni Marchionni, trovato senza vita su uno yacht.
Bacoli, Giovanni morto sullo yacht: ipotesi intossicazione da acido solfidrico
La morte di Giovanni Marchionni, 21 anni di Bacoli, avvenuta a bordo di uno yacht nel porticciolo di Portisco in Sardegna, potrebbe essere attribuita a un’intossicazione da acido solfidrico.
Ultime notizie su Giovanni Marchionni
Argomenti discussi: Giallo di Portisco, ecco la verità sulla morte dello skipper Giovanni Marchionni; Olbia, giovane trovato morto in barca: possibile intossicazione da acido solfidrico; Morte di Marchionni a Portisco, tracce di acido solfidrico sulla pelle del giovane; Dramma a Cercola, 28enne cade dal quarto piano e muore.
Giovanni Marchionni, la verità sulla morte del giovane skipper di Bacoli «Ha inalato acido solfidrico»BACOLI – C’è una «intossicazione da acido solfidrico» alla base del decesso di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli trovato morto l’8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo ... cronacaflegrea.it
Giovane morto in barca a Olbia, decesso forse causato da acido solfidricoIntossicazione da acido solfidrico: sarebbe questa la causa del decesso di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli il cui corpo è stato ritrovato l'8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel ... ansa.it
La morte di Giovanni Marchionni, il giovane skipper 21enne originario di Bacoli, sarebbe dunque da ricondurre a questo potente gas tossico che potrebbe essere stato inalato - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.