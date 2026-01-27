Giovane di Bacoli morto in barca a Olbia il decesso di Giovanni Marchionni forse causato da acido solfidrico

La scomparsa di Giovanni Marchionni, giovane di Bacoli, su uno yacht a Olbia, sarebbe stata causata da un’intossicazione da acido solfidrico. Le indagini stanno cercando di chiarire le circostanze di questo tragico episodio.

Intossicazione da acido solfidrico: sarebbe questa la causa del decesso di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli il cui corpo è stato ritrovato l'8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la morte del giovane skipper sarebbe dunque da ricondurre a questo potente gas tossico che potrebbe essere stato inalato. L'esito emergerebbe dalla relazione autoptica e dagli esami tossicologici e istologici effettuati sul corpo di Marchionni e depositati nei giorni scorsi in Procura a Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

