giovane di bacoli morto in barca a olbia il decesso di giovanni marchionni forse causato da acido solfidrico

La scomparsa di Giovanni Marchionni, giovane di Bacoli, su uno yacht a Olbia, sarebbe stata causata da un’intossicazione da acido solfidrico. Le indagini stanno cercando di chiarire le circostanze di questo tragico episodio.

Intossicazione da acido solfidrico: sarebbe questa la causa del decesso di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli il cui corpo è stato ritrovato l'8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la morte del giovane skipper sarebbe dunque da ricondurre a questo potente gas tossico che potrebbe essere stato inalato. L'esito emergerebbe dalla relazione autoptica e dagli esami tossicologici e istologici effettuati sul corpo di Marchionni e depositati nei giorni scorsi in Procura a Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

In un'area privata di Olbia, si indaga sulla morte di Giovanni Marchionni, trovato senza vita su uno yacht.

La morte di Giovanni Marchionni, 21 anni di Bacoli, avvenuta a bordo di uno yacht nel porticciolo di Portisco in Sardegna, potrebbe essere attribuita a un’intossicazione da acido solfidrico.

