Morti sul lavoro Puglia e Capitanata in zona rossa | 8 vittime nel Foggiano dall' inizio dell' anno

“I numeri e le incidenze delle morti sul lavoro anche questo mese ci ricordano che la sicurezza sul lavoro è ancora una problematica irrisolta nella nostra Penisola. Nel 2025, infatti, da gennaio a ottobre le vittime totali sono 896. Rispetto allo scorso anno si contano 6 vittime in più, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

MORTI SUL LAVORO, I NUMERI - Ecco cosa emerge dall'indagine condotta dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega - facebook.com Vai su Facebook

Incidenti sul lavoro: 896 morti in Italia fra gennaio e ottobre 2025, Puglia in codice rosso Osservatorio Vega - In dieci mesi si contano 657 infortuni mortali in occasione di lavoro e 239 in itinere. Secondo noinotizie.it

Vittime in aumento, sindacati compatti: "Lavorare non può essere una condanna a morte" - Secondo l'Inail, 38 quelle registrate nei primi sette mesi del 2025: dato sopra la media nazionale. Come scrive rainews.it

Morti sul lavoro, due nel primo semestre 2025 - 569 lavoratori, Arezzo si piazza al 58esimo posto nazionale, in zona gialla, con indice di 13,3 per incidenza dei morti sugli occupati. lanazione.it scrive

Non sono incidenti ma omicidi: dietro ai morti sul lavoro un sistema di complicità - Sono precipitati da una impalcatura all’ottavo piano, che improvvisamente si è disfatta come neve al sole. Riporta ilfattoquotidiano.it

Morti sul lavoro, Puglia in "zona rossa" fra le regioni con rischi più elevati - Le ultime due vittime all'alba di Ferragosto, tragedie paradossali in un giorno di festa per tutti. rainews.it scrive

Operai morti a Napoli: 4 persone indagate per lavoro nero e mancate tutele - Ci potrebbe essere anche questo dietro a quello che più che un incidente sul lavoro potrebbe essere una tragedia annunciata o quanto meno ... Si legge su ilmessaggero.it