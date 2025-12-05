Morti sul lavoro Forlì-Cesena in zona rossa | da inizio anno 12 vittime in provincia

La provincia di Forlì-Cesena in zona rossa per numero di morti di lavoro. E' quanto emerge dall'indagine condotta dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, aggiornata ai primi dieci mesi del 2025. Si contano dodici vittime, con la provincia al quarto posto per incidenza degli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

