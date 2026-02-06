Morte sospetta e maltrattamenti | L’indagato non era un infermiere

La Procura di Ferrara ha chiuso le indagini sulla morte sospetta di un paziente e sui presunti maltrattamenti nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta. Gli accertamenti hanno escluso che l’indagato fosse un infermiere, come si era pensato inizialmente. Ora si attende di capire cosa sia realmente successo e chi siano le persone coinvolte.

La Procura di Ferrara ha chiuso le indagini sulla morte sospetta e i presunti maltrattamenti ai pazienti nel reparto di lungodegenza dell’ ospedale di Argenta. La novità è che il principale indagato, il 44enne Matteo Nocera, in carcere a Ravenna da luglio, è accusato anche di non essere un vero infermiere. Tra i reati contestati dal pm nell’avviso di chiusura indagini, oltre all’ omicidio, ai maltrattamenti, all’ interruzione di pubblico servizio c’è la truffa per aver prodotto un titolo estero ideologicamente falso al Ministero della Salute al fine di ottenere il decreto dirigenziale di equipollenza per l’autorizzazione e l’abilitazione allo svolgimento della professione di infermiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

