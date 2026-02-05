Morte sospetta e maltrattamenti in ospedale per la Procura il 44enne arrestato non era un vero infermiere

La polizia ha arrestato un uomo di 44 anni accusato di aver causato la morte di un paziente in ospedale. Secondo le indagini, l’uomo non era un vero infermiere, nonostante si fosse presentato con un titolo falso per ottenere il lavoro. La procura sta approfondendo anche altri casi di maltrattamenti e comportamenti sospetti all’interno della struttura sanitaria.

Tra le accuse mosse contro l'uomo, oltre all'omicidio, ai maltrattamenti, all'interruzione di pubblico servizio, ci sarebbe anche la truffa: avrebbe presentato un falso titolo per ottenere l'abilitazione Non solo l'accusa di aver ucciso un paziente, avrebbe anche presentato un falso titolo universitario per farsi assumere come infermiere. La Procura di Ferrara ha formalmente chiuso le indagini sulla drammatica vicenda del reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta nata in seguito alla morte sospetta di un anziano di 83 anni. Il principale indagato è un 44enne residente nel Ravennate, in carcere dallo scorso luglio, che deve rispondere di pesanti accuse che vanno dall'omicidio ai maltrattamenti, fino all'interruzione di pubblico servizio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

