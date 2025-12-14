Caso di sospetta meningite in pronto soccorso paura in reparto | infermiere preso a pugni

Un'operazione di pronto soccorso al San Paolo di Napoli è stata scossa da un episodio di violenza: un infermiere è stato aggredito fisicamente durante l'assistenza a un sospetto caso di meningite. L'episodio ha generato preoccupazione tra il personale sanitario e ha evidenziato le tensioni legate alla gestione di situazioni di emergenza.

Un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli è stato aggredito durante il turno di lavoro mentre era in corso la gestione di un sospetto caso di meningite. L'episodio è avvenuto nel corso di una fase particolarmente delicata dell'attività sanitaria, quando il personale.

