Morte di Jlenia la verità del fratello | Avevo due ragioni per vivere le ho perse entrambe

Le telecamere del pronto soccorso di Villa Betania hanno mostrato cosa è successo il 3 febbraio a Ponticelli, giorno in cui Jlenia Musella, 22 anni, è morta in modo tragico. Il fratello della ragazza ha raccontato che lei aveva perso due ragioni per vivere, e ora cerca di capire cosa sia andato storto.

Le telecamere del pronto soccorso di Villa Betania restituiscono finalmente un importante squarcio di verità su quanto accaduto nel pomeriggio del 3 febbraio a Ponticelli, quando la vita di Jlenia Musella, 22 anni, è finita in maniera assurda e tragica.

