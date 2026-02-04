Omicidio di Jlenia Musella il fratello Giuseppe ha confessato | L’ho uccisa ma non volevo Non mi faceva dormire La lite per la musica troppo alta

Questa mattina a Napoli, gli investigatori hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Jlenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena. Giuseppe ha confessato di averla uccisa, spiegando di non averlo fatto intenzionalmente, ma che la musica troppo alta li aveva portati allo scontro. La polizia sta ancora cercando di capire i dettagli di quella notte.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Napoli per omicidio volontario. Jlenia è stata colpita in via al Chiaro di Luna a Ponticelli. È morta poco dopo l’arrivo all’ ospedale Villa Betania. Il fratello si sarebbe consegnato alla polizia e avrebbe confessato. All’origine della lite tra i due fratelli ci sarebbe la musica troppo alta: Giuseppe voleva dormire e per questo motivo avrebbe colpito mortalmente la sorella.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina, Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, si è presentato alla polizia e ha confessato di aver ucciso la sorella.

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli.

