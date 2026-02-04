Napoli Jlenia accoltellata a morte Confessa il fratello

A Napoli, nella zona di Ponticelli, si è consumato un omicidio che ha scosso la comunità. Giuseppe Musella, 28 anni e fratello della vittima Jlenia, ha confessato di averla accoltellata nella notte. Dopo essere stato arrestato, l’uomo ha ammesso le sue responsabilità, lasciando tutti senza parole. La polizia sta ancora indagando sui motivi che hanno portato a questa tragedia.

Omicidio a Ponticelli. Dopo l’arresto, ha confessato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22eenne uccisa nella notte con una coltellata. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

