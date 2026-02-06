Questa mattina, Moratti ha incontrato Roxana Mînzatu, vicepresidente della Commissione europea, in un momento di pausa tra le cerimonie di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. I due hanno scambiato qualche parola, confermando il rapporto di collaborazione tra Italia e Unione europea. L’incontro si inserisce in una giornata ricca di eventi ufficiali, mentre le Olimpiadi iniziano ufficialmente con molte aspettative e attenzione.

Il giorno della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina diventa occasione di incontri istituzionali per rafforzare i legami. Con questo spirito Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, ha incontrato a Milano Roxana Mînzatu, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per le competenze, l’istruzione, la cultura, il lavoro e i diritti sociali. “Le Olimpiadi – ha sottolineato Letizia Moratti – rappresentano molto più di un evento sportivo: sono un messaggio di unità, di fiducia nelle persone e nei territori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moratti incontra la vicepresidente della Commissione europea Roxana Mînzatu

Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi

Pellegrino Mastella assume la vicepresidenza della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici nel Consiglio regionale campano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina Olimpiadi

Moratti incontra la vicepresidente della Commissione europea Roxana MînzatuIl vertice nel giorno della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L'europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia: I Giochi sono un messa ... ilgiornale.it

Letizia Moratti incontra a Milano la vicepresidente della Commissione europea Roxana MinzatuLe Olimpiadi – ha sottolineato Letizia Moratti – rappresentano molto più di un evento sportivo: sono un messaggio di unità, di fiducia nelle persone e nei territori. Gli stessi valori che devono ... italpress.com

FUORI TUTTO È il momento che tutti aspettano. Quello in cui lo stile incontra il prezzo giusto. FINO AL -70% + EXTRA -50% Capi firmati selezionati a prezzi mai visti prima. Piumini caldi, giacche strutturate, bomber iconici, felpe street. Collezioni uom facebook